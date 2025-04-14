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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцы начали продавать вещи «с автографом Овечкина»

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В Казани выставили на продажу хоккейную клюшку с подписью нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Цена за лот — 1,5 миллиона рублей. Объявление размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Интерес к сувенирам с автографом знаменитого хоккеиста вырос после того, как он побил легендарное достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Теперь на его счету 895 шайб. В результате этого события в Казани появилось множество предложений о продаже различной символики — от футболок до клюшек и кепок с личной подписью Овечкина. Стоимость таких предметов варьируется от 10 тысяч до 3 миллионов рублей.

Один из продавцов утверждает, что клюшка с автографом — редкий и ценный экземпляр, а подпись на ней была поставлена самим Овечкиным. Также в продаже есть кепка, подписанная хоккеистом во время Матча звезд в Нэшвилле в 2016 году, за которую просят уже 3 миллиона рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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