Казанцы 22 января остались без отопления перед самой холодной ночью зимы

В Казани на улице Бондаренко произошел порыв трубы с горячей водой. Очевидцы поделились информацией об аварии в социальных сетях.

Одна из местных жительниц написала в чате Telegram-канала мэрии, что между домами №8 и №14 прорвало трубу, из которой горячая вода вытекала на асфальт, окутывая улицу густым паром.

Телеграм-канал «Казань на максималках» уточнил, что авария произошла на пересечении улиц Четаева и Бондаренко. Горячая вода растеклась по дороге и тротуарам, а район заполнился обжигающим паром, напоминающим «термальный источник».

В пресс-службе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сообщили, что порыв произошел на внешних сетях теплоснабжения, принадлежащих «Татэнерго». По данным ведомства, специалисты компании оперативно устранили аварию. Из-за происшествия временно без отопления остались 20 жилых домов. Теплоснабжение было восстановлено ближе к 21:00.

На вечер 22 января отопления не было в одном многоквартирном доме и трех административных зданиях. Вблизи места аварии находятся образовательные учреждения, включая гимназии №20 и №179, школы №34 и №172, а также детские сады №28, №151 и №345, пишет inkazan.ru.