Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцы 22 января остались без отопления перед самой холодной ночью зимы

Из-за происшествия временно без отопления остал...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Казани на улице Бондаренко произошел порыв трубы с горячей водой. Очевидцы поделились информацией об аварии в социальных сетях.

Одна из местных жительниц написала в чате Telegram-канала мэрии, что между домами №8 и №14 прорвало трубу, из которой горячая вода вытекала на асфальт, окутывая улицу густым паром.

Телеграм-канал «Казань на максималках» уточнил, что авария произошла на пересечении улиц Четаева и Бондаренко. Горячая вода растеклась по дороге и тротуарам, а район заполнился обжигающим паром, напоминающим «термальный источник».

В пресс-службе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сообщили, что порыв произошел на внешних сетях теплоснабжения, принадлежащих «Татэнерго». По данным ведомства, специалисты компании оперативно устранили аварию. Из-за происшествия временно без отопления остались 20 жилых домов. Теплоснабжение было восстановлено ближе к 21:00.

На вечер 22 января отопления не было в одном многоквартирном доме и трех административных зданиях. Вблизи места аварии находятся образовательные учреждения, включая гимназии №20 и №179, школы №34 и №172, а также детские сады №28, №151 и №345, пишет inkazan.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

запахи от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

2 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

наращивание ресниц 3d в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

23 минуты назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морской кухней со скидкой 20%

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников