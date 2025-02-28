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Казанцев ждет штраф до 3,5 тысяч рублей за выброс строительного мусора

Власти Казани намерены ввести штрафы для тех, к...

Фотограф: Wendelin Jacober: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1411392/

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Власти Казани намерены ввести штрафы для тех, кто выбрасывает строительные и растительные отходы в обычные контейнеры или оставляет их в лесах и на пустырях. Об этом сообщили в мэрии.

По словам чиновников, контейнеры у жилых домов быстро переполняются строительным мусором, который не предназначен для такого вывоза. В прошлом году региональный оператор УК «ПЖКХ» вывез 340 тысяч кубометров стройотходов, что потребовало 80 миллионов рублей, не предусмотренных тарифами.

С приближением строительного сезона объем таких отходов вырастет, особенно в частном секторе. Сейчас нарушителей привлечь к ответственности невозможно, поэтому УК «ПЖКХ» предложила установить штрафы:

  • для граждан — от 2 до 3,5 тысячи рублей,
  • для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Казгордума рассматривает это предложение.

Мэрия также напомнила, как правильно избавляться от строительных отходов. Можно заказать контейнер у лицензированной компании, воспользоваться бесплатными бункерами на контейнерных площадках (для этого нужно подать заявку в управляющую компанию) или сдать некоторые материалы, такие как металл, дерево и бетон, на переработку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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