Казанца подозревают в убийстве женщины, тело которой нашли в авто Гоши Куценко

По данным SHOT, осмотр автомобиля Гоши Куценко не выявил следов взлома. Задержанный признался, что после убийства знакомой спрятал её тело в салоне машины, чтобы скрыть следы преступления.

30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз после пьяной ссоры. Тело он оставил в припаркованной неподалёку от места трагедии машине.

«Запорожец» актёр приобрёл в 2019 году как символ родного Запорожья. Гоша Куценко регулярно использовал автомобиль для поездок по Москве. Машина голубого цвета, так как, по словам артиста, этот оттенок вызывает улыбки у окружающих, что для него очень важно.

По данным издания, трагедия началась на Киевском вокзале, где убийца встретил свою будущую жертву. Он сумел завоевать её расположение, подарив две розы и бутылку водки, которые позже обнаружили на месте преступления. Однако их свидание закончилось ссорой, после которой мужчина напал на женщину с ножом. Погибшей оказалась женщина без определённого места жительства.

В салоне автомобиля, где было найдено тело, обнаружили использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер, купленный на маркетплейсе. Следствие предполагает, что до этого преступления подозреваемый мог приводить в заброшенную машину и других женщин, ведущих маргинальный образ жизни.

Следственный комитет продолжает расследование, дело находится под контролем прокуратуры.