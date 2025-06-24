Казань зарегистрировала более 5,3 тысячи собак

С начала года в Казани зарегистрировали 5 314 собак, из которых 1 405 уже прошли чипирование. Эта информация была предоставлена мэрией города.

Все данные о питомцах заносятся в общероссийскую базу или международный реестр.

С 1 июля владельцев животных, не зарегистрировавших своих собак, начнут штрафовать. Напоминаем, что обязательное чипирование животных в Татарстане было введено в начале года. Стоимость этой процедуры в госветклиниках варьируется от 100 до 500 рублей.

По новым правилам щенков, родившихся после 1 января 2025 года, нужно зарегистрировать в течение трех месяцев после их рождения. Собаки, родившиеся до этой даты, должны быть занесены в реестр до конца 2025 года. При этом владельцы собак, которых они приобрели, обязаны зарегистрировать питомца в течение 30 дней, если тот находится в Татарстане больше 30 дней.