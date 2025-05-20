Казань заняла первое место среди самых популярных мест для отдыха на Волге

В День Волги сервис бронирования TVIL.RU представил рейтинг самых популярных направлений на лето 2025 года, и Казань заняла первое место среди городов на великой реке. Столица Татарстана укрепила свои позиции — прирост интереса со стороны туристов составил 27% по сравнению с прошлым годом.

Хотя у Нижнего Новгорода прирост еще выше — 75%, по количеству бронирований он пока уступает Казани. На третьем месте — Волгоград (+26%).

Средняя стоимость пятидневного отдыха в Казани — 4994 рубля. Также в топ входят: Ярославль, Самара, Тверь, Кострома, Астрахань, Тольятти и Рыбинск.