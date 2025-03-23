Казань заняла 46 место в мировом рейтинге по дороговизне недвижимости

​Согласно данным портала Numbeo, Казань заняла 46-е место в мировом рейтинге по соотношению цен на жильё и доходов населения. Чтобы приобрести типичную квартиру в столице Татарстана, семье потребуется откладывать весь свой доход в течение 16,6 лет.

В этом рейтинге Москва расположилась на 37-й позиции с показателем 17,6 года, Калининград и Санкт-Петербург заняли 52-е и 53-е места соответственно (по 15,7 года). Краснодар и Нижний Новгород оказались на 57-м и 59-м местах с показателями 15,5 и 15,4 года соответственно.

Лидерами рейтинга недоступности жилья стали Коломбо (Шри-Ланка) с показателем 37 лет накоплений, Катманду (Непал) — 36,6 года, Пекин (Китай) — 34,7 года и Шанхай (Китай) — 34 года. В первую десятку также вошли Хошимин (Вьетнам), Тегеран (Иран), Гонконг (Китай), Манила (Филиппины), Гуанчжоу (Китай) и Бангкок (Таиланд).