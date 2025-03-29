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Казань заняла 4-е место в рейтинге самых популярных мест для отдыха в России

Казань продолжает набирать популярность среди п...

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Казань продолжает набирать популярность среди путешественников внутри страны. Согласно данным исследования сервиса OneTwoTrip, в марте 2025 года количество отельных бронирований в столице Татарстана возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В текущем году Казань заняла 4-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений в России, удерживая долю 2,9% от общего числа бронирований. Город уступает только Москве (21,7%), Санкт-Петербургу (12,7%) и Сочи (8,1%), при этом опережает Екатеринбург (2,8%), Краснодар (1,9%) и Нижний Новгород (1,8%).

Хотя внутренний туризм в России по-прежнему доминирует (71% всех бронирований), Казань сохраняет стабильный интерес среди туристов, несмотря на изменения предпочтений в других направлениях. Например, интерес к Краснодару снизился на 17%, в то время как Нижний Новгород показал рост на 32%.

Эксперты OneTwoTrip отмечают, что, хотя доля большинства российских городов в туристическом потоке остаётся на прежнем уровне, Казань выделяется своей устойчивой положительной динамикой. Это подтверждает её растущую роль как культурного и исторического центра.

На фоне этого роста, зарубежные направления, такие как Стамбул, Дубай и Минск, остаются популярными, а наибольший рост показали азиатские города — Шанхай (+38%) и Ташкент (+31%).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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