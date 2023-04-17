Казань могут исключить из программы благоустройства парковых зон на 2024 года

Казань может лишиться возможности попасть в программу благоустройства парков на 2024 год. Причина - низкая активность казанцев в онлайн-голосовании. О возможности "остаться за бортом" предупредил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

"Если в этом году количество проголосовавших жителей Казани не вырастет, то показатели по вовлечению населения не будут выполнены. Город рискует быть исключенным из программы развития общественных пространств на 2024 год", - отметил он.

Голосование по выбору городских объектов, которые нуждаются в благоустройстве, началось 15 апреля. До 31 мая оно должно определить, какие города и объекты в них войдут в данную программу. Если казанцы не начнут голосовать, то город вообще не попадет в программу.