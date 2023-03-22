"Казань выделяется среди прочих": нейросеть нарисовала российские города в виде котиков (фото)

Нейросеть изобразила российские города в виде котиков

Нейросеть изобразила, как выглядели бы российские города, будь они котиками.

Искусственный интеллект увидел Петербург пушистым старым котом в шарфе и очках. Культурный кот стал символом культурной столицы.

Суровый котяра с кучей пальцев на лапах и веревкой вместо ошейника - таким нейросеть увидела Челябинск.



Но самым необычным, пожалуй, рисунком стало изображение Казани. Порода кошки — сфинкс с зелёными глазами, на ней одежда изумрудного цвета. Все оттенки зелёного на картинке гармонируют между собой.



Одним из самых трогательных образов пользователи сети назвали образ котика- Камчатки.