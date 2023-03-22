Новости Казани
· Служба новостей

"Казань выделяется среди прочих": нейросеть нарисовала российские города в виде котиков (фото)

Нейросеть изобразила российские города в виде котиков
"Казань выделяется среди прочих": нейросеть нарисовала российские города в виде котиков (фото)

Фото: открытые источники

Нейросеть изобразила, как выглядели бы российские города, будь они котиками.

Искусственный интеллект увидел Петербург пушистым старым котом в шарфе и очках. Культурный кот стал символом культурной столицы.

Суровый котяра с кучей пальцев на лапах и веревкой вместо ошейника - таким нейросеть увидела Челябинск.


Но самым необычным, пожалуй, рисунком стало изображение Казани. Порода кошки — сфинкс с зелёными глазами, на ней одежда изумрудного цвета. Все оттенки зелёного на картинке гармонируют между собой.


Одним из самых трогательных образов пользователи сети назвали образ котика- Камчатки.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане

Новости Казани

23 часа назад

ЖК "Салават Купере" в Казани опять уходит под землю

дезинсекция люберцы

Новости России

день назад

Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Редакция помогает

3 дня назад

6 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

швея на дому екатеринбург в Екатеринбурге

Новости России

11 часов назад

Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Новости мира

день назад

В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое

Новости России

день назад

"Будет большая бойня": эксперт Шурыгин заявил о предстоящей большой битве России с ВСУ весной 2023 года

Новости Казани

день назад

В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему
Новости Казани
2 часа назад

"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

Новости России

2 часа назад

Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard, которые обещаны Украине

Новости Казани

2 часа назад

В центре Казани нетрезвый мужчина воткнул нож в шею прохожему

Новости мира

5 часов назад

"Следите внимательно, Владимир!": Зеленский может повторить страшную судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Новости России

5 часов назад

"Напряженный диалог": профессор-востоковед потерял сознание в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
В Казани собираются ввести в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта
Новости Казани
3 минуты назад

В Казани собираются ввести в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта

Новости мира

12 часов назад

"Русские занимаются этим!": на Украине заподозрили, что в работе российских ПВО не обошлось без черной магии

Новости Казани

16 часов назад

В Казани власти решили бороться с расклейщиками частных объявлений автодозвоном

Новости России

17 часов назад

Школьники в РФ придумали, как покупать алкоголь, но метод "попахивает" уголовкой
А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение
Интересное
5 дней назад

А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение