Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Накануне на побывку в Татарстан прибыли военнослужащие национального именного республиканского батальона "Алга", участвующие в спецоперации на территории Украины.

Мужчины не были дома, не видели семьи и детей около полугода. В зону СВО они отправились в июле прошлого года после пройденной военной подготовки.

Сейчас бойцам дали две недели на отдых и общение с близкими.

Военнослужащие шутят, что новый год, пусть и с опозданием, они отметят в кругу семьи, пишет "ТНВ".