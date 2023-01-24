Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"
Фото: телеграм-канал "Алга/Тимер"
Накануне на побывку в Татарстан прибыли военнослужащие национального именного республиканского батальона "Алга", участвующие в спецоперации на территории Украины.
Мужчины не были дома, не видели семьи и детей около полугода. В зону СВО они отправились в июле прошлого года после пройденной военной подготовки.
Сейчас бойцам дали две недели на отдых и общение с близкими.
Военнослужащие шутят, что новый год, пусть и с опозданием, они отметят в кругу семьи, пишет "ТНВ".