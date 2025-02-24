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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казань вошла в топ-3 городов РФ по популярности банных чанов

По результатам исследования, более 70% казанцев...

pixabay.com

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Анализ данных о рынке банных чанов с 2020 по 2024 год показывает, что в Казани наблюдается значительный рост популярности парения в банных чанах. В 2020 году город занимал 5-е место в рейтинге по числу установленных сибирских банных чанов, а к 2024 году поднялся на 3-е место. В целом, количество установленных чанов в регионе увеличилось на 150 единиц, достигнув 400 штук, что свидетельствует о росте спроса на данную услугу.

По результатам исследования, более 70% казанцев считают парение в банном чанe не только способом отдыха, но и важной частью культурной традиции. Вследствие этого, за последний год количество бронирований спа-процедур с использованием банных чанов увеличилось на 45%.

Кроме того, Казань вошла в число лидеров России по популярности парения в банных чанах. Множество спа-центров и глэмпингов предлагают эту услугу, что делает её доступной для широкой аудитории. Растёт также популярность установки сибирских банных чанов на частных загородных участках, куда казанцы часто выезжают на выходные.

Ильнар Хамидуллин, директор глэмпинга «Urman Camp», отметил, что популярность банных чанов в Казани не столько обусловлена необходимостью, сколько желанием людей «сбежать» от ежедневной суеты и проводить время на природе с семьей. Он добавил, что тренд на постоянную работу уступил место концепции work-life balance, что неизбежно сказывается на образе жизни горожан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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