Казань вошла в ТОП-10 лучших городов России, которые выбирают для отдыха в майские праздники

Казань попала в десятку самых популярных среди россиян городов для отдыха на майские праздники. Количество поездок по РФ выросло на 20% в сравнении с годом ранее, отмечает ТАСС.

В этом году самым востребованными городами на майские праздники стали Калининград, Петербург, Махачкала.

Казань в рейтинге попала на 7 место, за нее проголосовали 8% опрошенных россиян. Выше столицы Татарстана разместились Кисловодск, Сочи и Алтай.

А вот Москву выбрали лишь 4% опрошенных.