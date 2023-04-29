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Казань вошла в ТОП-10 лучших городов для отдыха в майские праздники

Казань вошла в ТОП-10 лучших городов России, которые выбирают для отдыха в майские праздники
Казань вошла в ТОП-10 лучших городов для отдыха в майские праздники

Фото: открытые источники

Казань попала в десятку самых популярных среди россиян городов для отдыха на майские праздники. Количество поездок по РФ выросло на 20% в сравнении с годом ранее, отмечает ТАСС.

В этом году самым востребованными городами на майские праздники стали Калининград, Петербург, Махачкала.

Казань в рейтинге попала на 7 место, за нее проголосовали 8% опрошенных россиян. Выше столицы Татарстана разместились Кисловодск, Сочи и Алтай.
А вот Москву выбрали лишь 4% опрошенных.

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