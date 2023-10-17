Казань вошла в число лучших городов России для работы на фрилансе

Россияне считают Казань одним из лучших российских городов для работы на фрилансе, говорится в исследовании "Работы.ру".

В рейтинге лучших для этой цели городов страны Казань расположилась на пятой строчке с 14% голосов. До нее во главе ТОП: Москва - 47%, Петербург - 34%, Сочи - 21% и Екатеринбург - 15%.

По каким критериям оценивали города, также сообщается: 37% отмечают доступность интернета, 32% оценивают количество мест для развлечений в городе. А 22% называют главным фактором развитую систему общественного транспорта.

