Казань уже через год может остаться без одной из малых рек: ей грозит исчезновение
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В Казани уже через год может не быть малой реки Вертелевки, которая протекает в столице Татарстана. Она перестанет существовать, по данным специалистов, к 2024 году. Причина - замусоривание спиленными деревьями и кустарниками. Об этом сегодня в рамках "делового понедельника" в мэрии Казани рассказал глава Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.
По его словам, в опасности участок реки у строительного рынка у Константиновки.
"Просим дать соответствующие поручения, иначе на следующий год мы не увидим реку, она исчезнет с карты Казани", — подчеркнул Тимурханов.