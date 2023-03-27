Казань уже через год может остаться без одной из малых рек: ей грозит исчезновение

В Казани к 2024 году может полностью исчезнуть одна из рек

В Казани уже через год может не быть малой реки Вертелевки, которая протекает в столице Татарстана. Она перестанет существовать, по данным специалистов, к 2024 году. Причина - замусоривание спиленными деревьями и кустарниками. Об этом сегодня в рамках "делового понедельника" в мэрии Казани рассказал глава Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

По его словам, в опасности участок реки у строительного рынка у Константиновки.