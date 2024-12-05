Казань стала 37 побратом для Минска

Казань и Минск официально заключили соглашение о побратимстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг, 5 декабря, было подписано соглашение между мэром Казани Ильсуром Метшиным и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.

По словам Кухарева, после того как договор будет подписан, партнёры приступят к разработке плана действий, который охватит взаимодействие в разных областях: экономической, производственной и социальной.

Метшин, в свою очередь, предложил организовать школьные обмены между городами. Он отметил, что около 20 казанских школ уже готовы к сотрудничеству с белорусскими учебными заведениями.

Казань стала 37-м городом-побратимом Минска.