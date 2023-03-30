Казань простилась с бывшим начальником Управления угрозыска МВД РТ Владимиром Ивановым

В Казани сегодня, 30 марта, простились с бывшим главой Управления угрозыска МВД РТ Владимиром Ивановым.

Он скончался на 71-м году жизни.

Владимир Иванов был членом Общественной палаты Татарстана, где занимался вопросами межэтнического и межконфессионального взаимодействия.

Владимир Иванов с 1975 года был обычным участковым, уже через 4 года стал старшим инспектором уголовного розыска. В 1998 году он возглавил ГРОВД Нурлатского района, а с 2003 по 2012 год был руководителем Управления угрозыска МВД по Татарстану.

