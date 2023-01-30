Казань прощается с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

В Казани проходит церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он умер 29 января на 54-м году жизни.

Церемония прощания проходит в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, отмечает "Реальное время". Сначала прощание с Садыковым хотели органиховать в здании медицинской академии, но из-за большого количества желающих попрощаться с усопшим перенесли церемонию в более просторное помещение.

Марат Садыков — потомственный врач и талантливый администратор.

На должность министра здравоохранения Татарстана Марат Садыков был назначен 14 февраля 2018 года. За 5 лет на этом посту он успел сделать очень многое, в частности для того, чтобы медицинская помощь стала более доступной для жителей всей республики.