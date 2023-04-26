Казань примет этап Гран-при РФ по фигурному катанию

Гран-при России по фигурному катанию проведут в шести российских городах, и одним из них станет Казань. О принятом решении проинформировал и.о. главы Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе.

"Этапы Гран-при следующего сезона пройдут в Москве, Уфе, Омске, Казани, Красноярске и Самаре", — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление спортивного чиновника.

Российская Гран-при была создана ввиду того, что российские фигуристы отстранены от всех международных состязаний.

