Казань попала в ТОП самых востребованных городов у россиян на новогодние каникулы

Казань снова попала в ТОП городов, которые россияне выбирают на новогодние праздники, это следует из опроса сервиса SuperJob.

33% россиян, говоря о планах на новогодние выходные, отметили, что хотят провести их дома. 9% поедут на дачу, в гости хотят отправиться 6% россиян.

Туристические поездки выбирают 5%, из них 3%: намерены путешествовать по России, 2% выбирают зарубежные направление. Среди городов, которые россияне считают самыми желанными, сталди Петербург, Москва и Казань.

Печально, но 16% россиян заявили, что в новогодние каникулы никуда не поедут и не пойдут, поскольку планируют работать.