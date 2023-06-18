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Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023 года

Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023
Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023 года

Фото: открытые источники

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В этом году почти 80% россиян планируют проводить отпуск внутри страны, а потому актуальным остается вопрос, куда же можно отправиться всей семьей.

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил ТОП российских городов, которые чаще всего выбирают на июль 2023 года российские семьи.

Самым популярным направлением для поездки с детьми стал Санкт-Петербург (11,5% от всех бронирований отелей по всей стране). Также в ТОП попали Адлер, Москва, Казань, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи и Калининград.

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