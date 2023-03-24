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Казань попала в ТОП-5 самых комфортных городов РФ

Казань оказалась в ТОП-5 самых комфортных российских городов
Казань попала в ТОП-5 самых комфортных городов РФ

Фото: открытые источники

Казань попала в ТОП-5 самых комфортных российских городов, пишут "Ведомости".

В первую тройку лидеров по уровню комфорта для жизни попали Москва, Петербург и Казань. Далее следуют Сочи и Краснодар.

Исследователи отметили, что Казань не перестает удивлять даже тех, кто побывал в столице Татарстана множество раз. У Сочи и Краснодара самые сильные внешние бренды, а Москве и Петербургу следует "благодарить" свой столичный статус. Именно его и отметили в качестве главного аргументы в пользу комфорта жизни в этих городах.

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