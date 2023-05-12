Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду

Казань попала в ТОП-5 самых невыгодных российских городов с точки зрения получения дохода от сдачи квартиры в аренду. Если вы купили жилье в Казани и собираетесь сдавать его, чтобы вернуть первоначальную стоимость, то за однушку или двушку возвращать вложения придется 28 лет. Ни о какой прибыли, естественно, в этот период речи нет. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами портала "Мир квартир".

Расчеты делали на базовых данных, то есть не брали в расчет инфляцию, комиссию, простой и расходы на ремонт, который, вероятно, за такой срок придется сделать не раз.

В Казани доходность квартиры оценили в 3,5%.

Впрочем, такая же почти картина в Петербурге и Москве. А в целом по стране показатель доходности жилья от сдачи его в аренду равен 4,6%.