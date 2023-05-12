Новости Казани
· Служба новостей

Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду

Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду
Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду

Фото: открытые источники

Казань попала в ТОП-5 самых невыгодных российских городов с точки зрения получения дохода от сдачи квартиры в аренду. Если вы купили жилье в Казани и собираетесь сдавать его, чтобы вернуть первоначальную стоимость, то за однушку или двушку возвращать вложения придется 28 лет. Ни о какой прибыли, естественно, в этот период речи нет. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами портала "Мир квартир".

Расчеты делали на базовых данных, то есть не брали в расчет инфляцию, комиссию, простой и расходы на ремонт, который, вероятно, за такой срок придется сделать не раз.

В Казани доходность квартиры оценили в 3,5%.

Впрочем, такая же почти картина в Петербурге и Москве. А в целом по стране показатель доходности жилья от сдачи его в аренду равен 4,6%.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли новое место для Соборной мечети

Новости Казани

18 часов назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

компанией в москве которые обрабатывают тараканов

Новости Казани

день назад

Орала на весь двор: в Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету

ремонт пневмосистем грузовиков в Нижнем Новгороде

Новости Казани

21 час назад

В Минстрое Татарстана отреагировали на задержание замминистра Элеоноры Абубакировой

Новости Казани

22 часа назад

Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с украинской символикой

Новости Казани

20 часов назад

В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников

Новости Казани

день назад

В Казани под мостом Миллениум нашли труп молодого человека
Новости Казани
19 часов назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Новости Казани

8 минут назад

Повезло больше, чем остальным россиянам: жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне

Новости Казани

23 минуты назад

Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду

Новости Казани

28 минут назад

Республика Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане птицефабрика не заплатила своим сотрудникам 1,7 миллиона рублей
Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне
Новости Казани
день назад

Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Новости Казани

20 часов назад

Между Казанью и Костромой в начале июня возобновится регулярное авиасообщение

Новости Казани

20 часов назад

В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников

Новости Казани

22 часа назад

В Минстрое Татарстана отреагировали на задержание замминистра Элеоноры Абубакировой
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города