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Казань попала в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

Аналитики Яндекса проанализировали покупки в 40...

предоставлено изданию

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Исследование охватило период с декабря 2021 по январь 2025 года и включало данные о покупке билетов в более чем 4000 кинозалов России. Аналитики использовали информацию с сервисов «Кинопоиск» и «Яндекс Афиша».

Как выяснилось, зрители чаще всего выбирают девятое кресло в девятом ряду. Именно оно оказалось самым популярным в среднем по стране. Люди предпочитают сидеть ближе к центру зала — особенно если рядов немного. На выбор мест также влияет жанр фильма, время показа и размеры зала.

Также аналитики составили рейтинг городов с наибольшим числом посадочных мест в кино. Лидером стала Москва — 129 тысяч мест. Казань заняла восьмое место с показателем в 9125 кресел.

ТОП-10 городов по количеству мест в кинозалах:

  1. Москва — 129 000

  2. Санкт-Петербург — 51 000

  3. Екатеринбург — 14 707

  4. Новосибирск — 11 663

  5. Самара — 10 557

  6. Нижний Новгород — 10 019

  7. Ростов-на-Дону — 9 162

  8. Казань — 9 125

  9. Пермь — 9 108

  10. Воронеж — 8 991

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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