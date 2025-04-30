Казань попала в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах
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Исследование охватило период с декабря 2021 по январь 2025 года и включало данные о покупке билетов в более чем 4000 кинозалов России. Аналитики использовали информацию с сервисов «Кинопоиск» и «Яндекс Афиша».
Как выяснилось, зрители чаще всего выбирают девятое кресло в девятом ряду. Именно оно оказалось самым популярным в среднем по стране. Люди предпочитают сидеть ближе к центру зала — особенно если рядов немного. На выбор мест также влияет жанр фильма, время показа и размеры зала.
Также аналитики составили рейтинг городов с наибольшим числом посадочных мест в кино. Лидером стала Москва — 129 тысяч мест. Казань заняла восьмое место с показателем в 9125 кресел.
ТОП-10 городов по количеству мест в кинозалах:
Москва — 129 000
Санкт-Петербург — 51 000
Екатеринбург — 14 707
Новосибирск — 11 663
Самара — 10 557
Нижний Новгород — 10 019
Ростов-на-Дону — 9 162
Казань — 9 125
Пермь — 9 108
Воронеж — 8 991
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