Казань попала в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

Исследование охватило период с декабря 2021 по январь 2025 года и включало данные о покупке билетов в более чем 4000 кинозалов России. Аналитики использовали информацию с сервисов «Кинопоиск» и «Яндекс Афиша».

Как выяснилось, зрители чаще всего выбирают девятое кресло в девятом ряду. Именно оно оказалось самым популярным в среднем по стране. Люди предпочитают сидеть ближе к центру зала — особенно если рядов немного. На выбор мест также влияет жанр фильма, время показа и размеры зала.

Также аналитики составили рейтинг городов с наибольшим числом посадочных мест в кино. Лидером стала Москва — 129 тысяч мест. Казань заняла восьмое место с показателем в 9125 кресел.

ТОП-10 городов по количеству мест в кинозалах: