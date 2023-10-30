Казань попала в ТОП-10 городов, привлекательных для жизни зимой

Казань замкнула ТОП-10 городов, которые россияне считают лучшими для жизни зимой. По данным портала "Работа.ру", который и провел опрос, первое место занимают Сочи, там хотели бы провести зимний сезон 45% опрошенных респондентов.

Второе место рейтинга досталось Краснодару, там готовы зимовать около 30% россиян. Следующим городом стали Минеральные Воды - каждый четвертый хотел бы провести там зиму. В рейтинге оказались Москва, Ростов, Геленджик, Калининград, Новороссийск и Петербург.

