Казань попала в топ-10 городов по качеству работы общественного транспорта

Казань попала в ТОП-10 регионов РФ по обновлению и качеству работу общественного городского транспорта. Рейтинг Индекс ВЭБ.РФ показал, что в лидеры попали также Пермь, Улан-Удэ, Таганрог, Тверь, Тула и ряд других городов.

В Казани, если от дома до работы добираться на транспорте, уйдет в среднем 18,3 минуты, и это почти на полторы минуты меньше, чем в большинстве других городов.

55% казанцев признались, что им нравится качество и удобство транспорта, что на 9% выше общероссийского значения удовлетворения жителей транспортом.

