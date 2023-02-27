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Казань получит новенькие троллейбусы за 642 миллиона рублей

25 новых современных троллейбусов закупят в Казани
Казань получит новенькие троллейбусы за 642 миллиона рублей

Фото: news.myseldon.com

МУП "Метроэлетротранс" выделено 642 миллиона рублей для покупки 25 современных троллейбусов для пассажиров в Казани. Такой тендер появился на портале государственных закупок.

По условиям тендера, должны быть поставлены низкопольные троллейбусы 2023 года выпускат. В среднем, каждый будет стоит около 24 миллионов рублей.

В числе технических требований особое место отводится кондиционерам в салонах. Каждый современный троллейбус рассчитан на перевозку одновременно 90 человек, 34 места в салоне - сидячие.

Кроме того, в салоне должны быть 14 USB-разъемов для зарядки гаджетов.

Срок эксплуатации троллейбусов составит 10 лет. Первые "новинки" должны появиться в июне, 8 штук завезут — в июле, остальные — в августе 2023 года.

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