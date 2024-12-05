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Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

В эту пятницу в кинотеатре «Киномакс-IMAX» сост...

фото предоставлено изданию

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В эту пятницу в кинотеатре «Киномакс-IMAX» состоится специальный показ новогодней сказки «Звезды в Сибири» (16+)!

Гостями мероприятия станут режиссер Илья Фарфель и исполнитель главной роли Тимур Батрутдинов. Они лично представят картину зрителям перед показом!

Встречаемся 6 декабря.

18:30 — сбор гостей
19:00 — начало показа

16+

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