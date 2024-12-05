Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу
фото предоставлено изданию
В эту пятницу в кинотеатре «Киномакс-IMAX» состоится специальный показ новогодней сказки «Звезды в Сибири» (16+)!
Гостями мероприятия станут режиссер Илья Фарфель и исполнитель главной роли Тимур Батрутдинов. Они лично представят картину зрителям перед показом!
Встречаемся 6 декабря.
18:30 — сбор гостей
19:00 — начало показа
16+
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