Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

В эту пятницу в кинотеатре «Киномакс-IMAX» состоится специальный показ новогодней сказки «Звезды в Сибири» (16+)! Гостями мероприятия станут режиссер Илья Фарфель и исполнитель главной роли Тимур Батрутдинов. Они лично представят картину зрителям перед показом! Встречаемся 6 декабря. 18:30 — сбор гостей 19:00 — начало показа

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