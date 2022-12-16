Казань подписала соглашение о сотрудничестве с Абхазией

Казани и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписание прошло сегодня, 16 декабря, в посольстве Абхазии в Москве.

На встрече был представлен туристический потенциал столицы Татарстана, особенно отметили, что для туризма в Казань не требуется определенный сезон - это можно делать в любое время года.

Представители Абхазии заинтересовались возможностями города, а также отметили высокий профессионализм и четкость, с которыми столица РТ подходит к развитию туристической индустрии, пишет "Бизнес Онлайн".

Стороны выразили желание, чтобы Сухум и Казань в перспективе связан прямой воздушный рейс.