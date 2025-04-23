Казань отмечает День Земли экологическими акциями

В Международный день Земли, 22 апреля, в Казани провели экологические акции: высадка кустарников в парке «Урицкого», сбор макулатуры и батареек в школах, запуск пунктов для раздельного сбора мусора и студенческий субботник у озера Лебяжье, сообщает KazanOnline24.

Так и строительная компания «Суварстроит» провела знаковую экологическую акцию на территории жилого комплекса «Станция Спортивная». Сотрудники компании, ее руководство и почетные гости объединились, чтобы высадить деревья и внести свой вклад в озеленение города. Это событие стало не просто данью уважения планете, но и ярким подтверждением философии «Суварстроит», стремящейся к созданию гармоничной среды, где современная архитектура соседствует с природой.

Атмосфера на площадке была теплой и рабочей: участники акции, вооружившись инвентарем, активно занимались посадкой саженцев. Как отметил коммерческий директор компании Марсель Абдулхаев, идея провести мероприятие именно в этот день возникла органично: «Мы часто проводим мероприятия подобного рода. В этом году, с учетом Дня Земли и завершения строительства «Дома чемпионов», являющегося частью ЖК, решили совместить приятное с полезным». Он также добавил, что интерес к планам по озеленению проявлял и заместитель министра строительства и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, что стало дополнительным стимулом «реализовать совместное желание создать зеленое пространство».

Для генерального директора «Суварстроит» Руслана Нурмухаметова подобные инициативы имеют глубокий личный и стратегический смысл. «Для меня это вопрос ответственности перед будущими поколениями, – поделился он, – мы строим не просто «коробку» для проживания, а пространства для жизни — и хотим, чтобы они оставались комфортными и через 10, и через 50 лет. Когда видишь, как дети играют в тени высаженных тобой деревьев, понимаешь, что такие проекты — не просто PR акция, а реальные изменения к лучшему».

При этом руководитель компании не скрывает, что у таких акций есть и вполне ощутимые экономические и репутационные преимущества. «Так мы укрепляем доверие клиента, ведь сегодня покупатели ценят не только качество жилья, но и среду, в которой им предстоит жить, – пояснил Нурмухаметов. – Озелененные территории, наличие парков, лесных массивов, водоемов повышают привлекательность наших ЖК, что напрямую влияет и на спрос. К тому же это вклад в экологию, что поддерживает нашу репутацию социально ответственного девелопера».

Акция в честь Дня Земли стала для «Суварстроит» возможностью донести важный посыл до жителей Казани и своих клиентов. «Современное жилье — это симбиоз архитектуры и природы, – подчеркнул Руслан Нурмухаметов. Именно поэтому компания уделяет внимание озеленению в каждом своем проекте. «Мы стараемся создать комфортные условия для жителей и будущих поколений», – отметил Нурмухаметов, лично принимавший участие в посадке деревьев вместе с заместителем министра Ильшатом Гимаевым.

Ильшат Гимаев, в свою очередь, высоко оценил инициативу застройщика: «Компания «Суварстроит» – один из лидеров строительной отрасли Татарстана. Очень важно, что, помимо реализации жилищных проектов, они активно заботятся о создании экологичной и качественной среды для жизни. Это отличный пример для всей отрасли».

Высаженные в День Земли деревья станут не только украшением «Станции Спортивной», но и живым символом ответственного подхода «Суварстроит» к своей работе, будущему города и всей планеты. Эта акция наглядно демонстрирует, что современное строительство и забота об окружающей среде могут и должны идти рука об руку, создавая комфортное и зеленое будущее для всех. Компания подтвердила, что подобные экологические инициативы являются для нее «привычным делом» и будут продолжены на других объектах.