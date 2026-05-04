Казань отключит отопление 7 мая

Муниципальные власти Казани объявили о завершении отопительного сезона 7 мая. Решение принято на основании метеорологических данных: среднесуточная температура воздуха превысила плюс 8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней подряд.

Отключение тепла в социальных учреждениях будет проведено по заявкам их руководителей. Коммерческие предприятия имеют право самостоятельно определять сроки отключения отопления в соответствии с договорами с теплоснабжающими организациями. Собственники жилых домов могут принять решение об отключении тепла на общем собрании жителей.

В других городах республики отопительный сезон завершится раньше. В Нижнекамске отопление отключат 5 мая, а в Набережных Челнах подача тепла в многоквартирные дома уже прекращена.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Татарстане ожидается значительное потепление. В понедельник температура может достичь плюс 20 градусов, во вторник — плюс 23 градуса. В прошлом году отопительный сезон в Казани завершился 21 апреля.