Казань оказалась в топе бюджетных мест для отдыха в марте

По данным исследования сервиса OneTwoTrip, Казань оказалась в числе городов с наиболее бюджетным отдыхом в марте. Как сообщает ТАСС, средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составляет 8,3 тысячи рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 3,5 тысячи рублей.

Самым недорогим направлением для путешествий внутри страны в марте станет Псков. Билет в одну сторону туда стоит около 5 тысяч рублей, а проживание в отеле – 2,4 тысячи рублей за сутки. В список доступных городов также вошел Тамбов, где перелет обойдется в 6 тысяч рублей, а ночь в гостинице – в 3,5 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинг попали Мурманск, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Тобольск и Магас.

Среди зарубежных направлений наиболее бюджетными признаны Минск, Ереван и Самарканд.

Эксперты отметили, что дешевле всего отправиться в Минск – билет до столицы Белоруссии стоит около 10 тысяч рублей, а номер в трехзвездочном отеле можно забронировать за 5 тысяч рублей в сутки. Также относительно недорогими остаются поездки в Ереван (11 тысяч за перелет и 3 тысячи за проживание) и Самарканд (11,5 тысячи за билет и 3,2 тысячи за гостиницу).