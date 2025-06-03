Казань оказалась на 201 месте в рейтинге городов мира по качеству жизни
Яндекс.Карты/Андрей Т.
Казань заняла 201-е место в мировом рейтинге качества жизни городов, опубликованном на платформе Numbeo.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как покупательская способность, уровень безопасности и медицинского обслуживания, стоимость жизни, соотношение цен на жилье и доходов, время в пути до работы и обратно, а также климатические условия и уровень загрязнения воздуха.
Первое место в списке заняла Гаага (Нидерланды), второе — Гронинген (Нидерланды), а третье — Люксембург.
В топ-10 также вошли города Эйндховен, Утрехт и Роттердам (Нидерланды), Базель, Берн и Лозанна (Швейцария), а также Копенгаген (Дания).
Из российских городов в рейтинге, помимо Казани, представлены Нижний Новгород (146-е место), Москва (195-е), Санкт-Петербург (212-е), Екатеринбург (235-е) и Новосибирск (238-е).
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