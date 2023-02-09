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Казань лишили еще одних престижных соревнований: ЧМ по водным видам спорта 2025 года перенесли в Сингапур

Казань лишили еще одних престижных соревнований: ЧМ по водным видам спорта 2025 года перенесли в Сингапур

Фото: dspkazan.com

Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания, чемпионат мира 2025 года вместо Казани примет Сингапур. Сроки проведения соревнований будут объявлены позднее.

Ранее Казань получила такое право, это случилось в 2019 году. Столица Татарстана принимала такие соревнования в 2015 году.
В программу чемпионата мира входят соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхронному плаванию и хайдайвингу.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены решением Международной федерации плавания отстранены от участия в международных соревнованиях.

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