Казань лишили еще одних престижных соревнований: ЧМ по водным видам спорта 2025 года перенесли в Сингапур

Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания, чемпионат мира 2025 года вместо Казани примет Сингапур. Сроки проведения соревнований будут объявлены позднее.

Ранее Казань получила такое право, это случилось в 2019 году. Столица Татарстана принимала такие соревнования в 2015 году.

В программу чемпионата мира входят соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхронному плаванию и хайдайвингу.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены решением Международной федерации плавания отстранены от участия в международных соревнованиях.