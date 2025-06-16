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Казань готовится к церемонии сбора даров для участников «Сабантуя»

19 июня в Казани состоится церемония сбора даро...

culture.ru

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19 июня в Казани состоится церемония сбора даров для участников «Сабантуя». Об этом сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Зуфар Гаязов на пресс-конференции в «Татар-информ».

Церемония начнется в 10:00 на площади перед Мэрией города. Первая повозка пройдет вокруг Кремля, а первый подарок будет передан из рук Рустама Минниханова, президента Татарстана.

Первая повозка отправится от Губернского дворца в Казанском Кремле, двигаясь по улицам Кремлевская и Баумана. Вторая повозка стартует от Театра оперы и балета имени М. Джалиля, третья — от комплекса «Туган Авылым» по улице Т. Минуллина, а четвертая — по Старо-Татарской слободе, улице Каюма Насыри и улице Марджани.

«В этом году основным местом сбора подарков станет новый театр Г. Камала, расположенный у озера Кабан», — сообщил Гаязов.

В 13:00 все повозки соберутся у нового здания театра, где состоится театрализованное представление и концерт для жителей Казани и гостей города.

Как отметил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, обряд сбора даров «Сабантуя» пройдет также в Залесном 18 июня и в Дербышках 20 июня. Подарки будут переданы на детские майданы и батыров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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