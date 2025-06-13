Казань ярко отпраздновала День России

В День России Казань предложила своим жителям множество интересных мероприятий, включая мастер-классы по аквагриму и сборке автомата Калашникова. Также прошёл концерт с участием казанских артистов.

Утром на празднике было немного людей, и они собирались в небольшие группы. Это могло быть связано с тем, что главные выступления намечались на вечер, или с прогнозом дождя, который пугал горожан. Тем не менее, на площадке царила атмосфера веселья, и программа была интересна как для детей, так и для взрослых. Малыши с радостью делали аквагрим и катались на аттракционах, в то время как их родители принимали участие в исторических квестах и мастер-классах по народным ремёслам, погружаясь в традиции различных народов страны.

Особое внимание привлёк шатёр, посвящённый армии России, где проходил конкурс на скорость сборки и разборки автомата Калашникова. Очередь к палатке не прекращалась весь день. Рядом находился мобильный пункт набора на службу по контракту.

Концерт у Центра семьи «Казан» открылся выступлением Татьяны Ефремовой и Данилы Бекшаева, где Ефремова исполнила песню «Родина внутри». Позже на сцену вышел Государственный камерный хор под руководством народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой.

В программу также были включены выступления различных коллективов, среди которых был ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии.

В этом году особое внимание было уделено патриотической тематике, в связи с итогами первого Республиканского конкурса патриотической песни, организованного Министерством культуры Татарстана. В этом конкурсе также нашли отклик события, связанные с СВО.

Победителями стали: Галина Сальцина в номинации «Лучший текст», Рамиль Саляхов (участник СВО) — в номинации «Лучшая музыка», а Лилия Мантова получила награду за «Лучшее исполнение». Лучшая песня конкурса — композиция Олега Водянова.

Источник: Вечерняя Казань