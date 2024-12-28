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Каток на Кремлевской набережной Казани не будет работать этой зимой

В этом зимнем сезоне каток на Кремлевской набер...

Алиса Петрова

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В этом зимнем сезоне каток на Кремлевской набережной в Казани не будет работать, и горожанам не удастся увидеть традиционный новогодний городок с уютным домиком Деда Мороза.

Тем не менее, это не значит, что праздник отменяется. Центральная часть набережной по-прежнему будет радовать жителей и туристов своим ярким праздничным оформлением.

Сверкающие огоньки и красочные украшения создают волшебную атмосферу, привлекая множество людей, которые приходят сюда, чтобы окунуться в дух праздника и запечатлеть мгновения радости на фоне великолепных декораций. Казанская набережная вновь станет местом встреч, смеха и красивых фотографий в преддверии нового года, сообщает InKazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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