Капитана "Ак Барса" Александра Радулова номинировали на "Золотую клюшку"

Капитана казанского "Ак Барса" Александра Радулова номинировали на награду "Золотая клюшка". На приз самому ценному игроку КХЛ сезона 2022/23 также претендуют защитник СКА Александр Никишин и нападающий того же клуба Дмитрий Яшкин.

Победителя премии определяют голосованием тренеры команд, которые принимали участие в чемпионате КХЛ.

Сезон торжественно закроется 18 мая, тогда же объявят, кто станет обладателем "Золотой клюшки" и самым ценным игроком КХЛ.

