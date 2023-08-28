Капитально отремонтировали десятки: в Казани осенью откроются пять детских садов после ремонта

В начале осени 2023 года пять детсадов Казани откроются после капремонта

В Казани в этом году капитальный ремонт провели в 17 школах и двух детских садах. Помимо этого, еще в пяти дошкольных учреждения обновления будут завершены в начале осени, сообщил глава Управления образования Ирек Ризванов на аппаратном совещании в Исполкоме.

Как он отметил, отремонтированные школы откроют свои двери в День знаний, а вот два детских сада, которые были обновлены, уже начали работать. В оставшихся дошкольных учреждениях строители выполняют работы по ремонту санузлов и ограждений, теневых навесов и кровли, замене окон. Напомним, что за последний десять лет в Казани были капитально отремонтированы 106 школ и 88 детских садов.

Напомним также, что в школах провели ремонтные работы в столовых - теперь они называют школьными ресторанами. Ученики Казани смогут с этого года самостоятельно выбирать содержимое салатов, что позволит формировать привычку правильного питания и основываться на своих вкусовых предпочтениях.