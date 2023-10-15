Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

В Казани строительством канатной дороги "Аэромост" собираются заняться компании из Европы "Роупвейс Раша" и "Сигнифай Евразия".

"БО" сообщает, что первая из перечисленных компаний "прописана" в Австрии. Она - признанный в мире лидер по строительству канатных дорог.

В РФ она уже отметилась проектированием и строительством подъемником для Олимпиады в Сочи.

Вторая компания находится в Германии, ее профиль - световые решения.

Основным разработчиком проекта будет компания "Агач" из Казани, помогать ей будет ООО "КМТ Проектный отдел" из Челнов.