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Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Фото: социальные сети

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В Казани строительством канатной дороги "Аэромост" собираются заняться компании из Европы "Роупвейс Раша" и "Сигнифай Евразия".
"БО" сообщает, что первая из перечисленных компаний "прописана" в Австрии. Она - признанный в мире лидер по строительству канатных дорог.

В РФ она уже отметилась проектированием и строительством подъемником для Олимпиады в Сочи.
Вторая компания находится в Германии, ее профиль - световые решения.

Основным разработчиком проекта будет компания "Агач" из Казани, помогать ей будет ООО "КМТ Проектный отдел" из Челнов.

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