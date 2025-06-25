Канадский урбанист оценил шумозащитные экраны в Казани

Известный канадский урбанист Гильермо Пеньялоса прокомментировал установку шумозащитных экранов в Казани. Он отметил, что шум действительно негативно влияет на качество жизни, и многие города вводят ограничения на шум от транспорта. Также урбанист подчеркнул, что установка таких барьеров важна для улучшения качества воздуха, и в будущем, с переходом на электромобили, ситуация изменится.

Однако Пеньялоса выразил мнение, что «глухие» шумозащитные экраны — не лучший вариант. Он предложил использовать более современные решения, такие как прозрачные звукоизолирующие барьеры, которые могут стать компромиссом между эффективностью защиты от шума и эстетикой городской среды. Это предложение поддержал и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Гильермо Пеньялоса — признанный эксперт, работающий над созданием комфортной городской среды, и консультирует города по вопросам урбанистики через свою организацию 8 80 Cities.

Источник: tatar-inform.ru