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Какой вы предмет в вузе?

Какой вы предмет в вузе?

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Студенческие годы навсегда в памяти, сколько бы лет вам ни было. Преподы, лекции, сессии, экзамены по предметам любимым и ненавистным. Вместе с Tele2 подготовили тест ко Дню студента, после прохождения которого вы точно узнаете о себе что-то новое.

Кем бы вы ни оказались, студентом или совсем взрослым, важно соблюдать баланс труда и отдыха и всегда находить время для себя. Например, абоненты Tele2 для этого могут обменять неизрасходованные минуты разговоров на полезное или приятное: билеты в кино, театры, музеи, концерты или на чашку кофе. А еще на фильмы от Wink, скидки на смартфоны, умные колонки. Минуты, перенесенные от другого оператора, тоже считаются. Подробнее читайте здесь.

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