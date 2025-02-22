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Как в Татарстане получить оставшиеся средства материнского капитала?

В прошлом году более 4 тысяч семей в Татарстане...

Фотограф: Vidal Balielo Jr.

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В прошлом году более 4 тысяч семей в Татарстане получили оставшиеся средства материнского капитала в рамках нацпроекта «Демография». Это помогло им полностью использовать доступные финансовые ресурсы.

Кто имеет право на выплату?

Единовременная выплата предназначена для семей, у которых остаток материнского капитала составляет менее 10 тысяч рублей. Она доступна тем, кто ранее использовал средства на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, накопительную пенсию матери или другие предусмотренные законом цели.

Как оформить выплату?

Для получения денег нужно подать заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги». Рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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