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Как в Казани прошел 5 этап Кубка России по лыжным гонкам

Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров

pixabay.com

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Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров, разделённую на две части: сначала они шли 10 километров классическим стилем, а затем переходили на свободный ход. Обязательной частью гонки была смена лыж в специально отведённой зоне, где участники готовились к «коньковому» этапу.

Первым после смены инвентаря на трассу вернулся Александр Большунов из Татарстана, который в прошлом году стал обладателем Кубка страны. Однако за километр до финиша он упал, что лишило его шанса на медали.

Другой представитель команды Татарстана, Савелий Коростелёв, также столкнулся с трудностями. На втором этапе гонки он упал и был вынужден заменить сломанную палку. Несмотря на это, Коростелёв догнал основную группу и смог завоевать серебряную медаль.

Победителем гонки стал Сергей Ардашев, также представляющий Татарстан. Он обогнал ближайшего соперника всего на одну десятую сотую секунды. Третье место занял Илья Семиков из Республики Коми, который получил бронзу.

После соревнований в Казани лыжники готовятся к шестому этапу Кубка России, который пройдёт в Ижевске 25–26 января, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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