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Как в Казани отмечают 119 день рождение Мусы Джалиля?

В столице Татарстана проходят торжественные мер...

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В столице Татарстана проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 119-й годовщине со дня рождения поэта-героя. Вчера, 14 февраля, в литературном салоне Музея-квартиры Мусы Джалиля состоялась встреча «Ил онытмый синдәй батырларны…» («Страна таких героев не забудет…»), на которой звучали стихи и песни на слова поэта в исполнении известных писателей и лауреатов премии его имени.

Сегодня, 15 февраля, в 11:00 пройдет возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля на Площади 1 мая. Затем, в 12:00, в Национальном музее состоится традиционный «День подлинника». В рамках этой акции из фондов музея вынесут оригинал «Моабитских тетрадей» — сборника стихов, созданного поэтом в берлинской тюрьме Моабит. Посетители получат редкую возможность увидеть исторический документ.

Впервые в программу празднования включена пешеходная экскурсия «Джалиль в Казани». Ее маршрут охватывает знаковые места, связанные с жизнью и творчеством поэта, включая дом на улице Горького, 17, откуда он ушел на фронт. Экскурсия начнется в 13:30 и будет сопровождаться аудиоматериалами – ариями из опер «Джалиль» и «Алтынчэч» Назиба Жиганова, а также стихами поэта в исполнении Айрата Арсланова. Участие возможно по предварительной регистрации.

Заключительная часть программы пройдет в Музее-квартире Мусы Джалиля. В 15:00 стартует образовательная акция «Дети – детям», в которой семь юных экскурсоводов в возрасте от 8 до 11 лет проведут обзорную экскурсию для своих сверстников. После этого начнется проект «7 историй», в рамках которого семьи музейных волонтеров представят реликвии времен Великой Отечественной войны, а рассказывать о них будут дети.

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