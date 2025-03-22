Как сегодня в Казани пройдет празднование Навруза?

Сегодня в Казани на ипподроме отметят праздник весны Навруз, который является Новым годом для тюркских и иранских народов. На мероприятии представители разных народностей, таких как татары, турки, азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи, буряты и другие, продемонстрируют богатство своих культур, примут участие в народных играх и попробуют плов, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Для гостей праздника на ипподроме подготовили интерактивные площадки, выставку народных промыслов, концертную программу и традиционные игры. Также проведут конкурсы «Навруз Гузәле» и «Навруз Батыры». Всем желающим предложат попробовать плов, приготовленный по рецептам различных тюркских народов.

Праздник начнется в 11:00 и продлится до 15:00. Он пройдет на Казанском ипподроме по адресу: проспект Альберта Камалеева, 27/1. Для автомобилистов будут организованы парковки у конного клуба и гипермаркета «Максидом». Организаторами события выступают министерство культуры РТ и Дом дружбы народов Татарстана.

Это мероприятие соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», отметили в исполкоме Казани. В прошлом году Навруз праздновали на площади перед старым зданием театра им. Камала, где также прошли выступления участников национально-культурных объединений.