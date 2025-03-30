Как не попасть на мошенников и не купить поддельные билеты в новый театр Камала?
Фото: Мэрия Казани
В Казани участились случаи мошенничества, связанные с продажей билетов в новое здание театра Камала. Аферисты предлагают фальшивые билеты или завышают их стоимость. На вид такие билеты почти не отличаются от настоящих, но попасть на спектакль с ними не получится.
В театре посоветовали покупать билеты только через официальный сайт или в кассах учреждения. В случае обмана рекомендуется сохранить переписку с продавцом и обратиться в полицию.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец