Как не попасть на мошенников и не купить поддельные билеты в новый театр Камала?

В Казани участились случаи мошенничества, связанные с продажей билетов в новое здание театра Камала. Аферисты предлагают фальшивые билеты или завышают их стоимость. На вид такие билеты почти не отличаются от настоящих, но попасть на спектакль с ними не получится.

В театре посоветовали покупать билеты только через официальный сайт или в кассах учреждения. В случае обмана рекомендуется сохранить переписку с продавцом и обратиться в полицию.