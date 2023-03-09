"Как к себе домой": наглый грабитель в маске в Казани зашел в офис и забрал первое, что ему понравилось (видео)
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Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Казани по подозрению в грабеже задержали 23-летнего молодого человека.
В полицию ранее обратилась сотрудница одного из офисов, расположенных в Кировском районе столицы Татарстана. Она сообщила, что в дневное время в помещение зашёл неизвестный в маске и темных очках и схватив со стола ноутбук, скрылся.
В результате проведения необходимых мероприятий оперативники в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства.
"Свою вину 23-летний, нигде не работающий молодой человек признал полностью. Похищенный ноутбук изъят в квартире подозреваемого и в настоящее время приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", продолжается. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении", - рассказали нам в пресс-службе Управления МВД России по г. Казани.