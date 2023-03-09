"Как к себе домой": наглый грабитель в маске в Казани зашел в офис и забрал первое, что ему понравилось (видео)

Казанец нагло зашел в офис в маске и забрал, что ему понравилось

Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Казани по подозрению в грабеже задержали 23-летнего молодого человека.

В полицию ранее обратилась сотрудница одного из офисов, расположенных в Кировском районе столицы Татарстана. Она сообщила, что в дневное время в помещение зашёл неизвестный в маске и темных очках и схватив со стола ноутбук, скрылся.

В результате проведения необходимых мероприятий оперативники в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства.