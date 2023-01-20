«Как история вселенной Marvel»: в Татарстане врачи-онкологи показали, как выглядит раковая клетка

Врачи гистологической лаборатории онкодиспансера в Набережных Челнах смогли снять и показать, как выглядит опасная раковая клетка. Кадры они разметили в телеграм-канале медучреждения.

"Большую часть невидимой для окружающих работы выполняют именно они, всматриваясь в микроскоп. Вот и нам удалось заглянуть в него, посмотреть, как выглядят раковые клетки при значительном увеличении", — говорится в описании к видео.

Благодаря внедренным технологиям пациенты онкоцентр, у которых диагностирован немелкоклеточный рак легкого или рак эндометрия, шейки матки или молочной железы имеют возможность получать иммунотерапию.