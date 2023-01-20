«Как история вселенной Marvel»: в Татарстане врачи-онкологи показали, как выглядит раковая клетка
Фото: potatosystem.ru
Врачи гистологической лаборатории онкодиспансера в Набережных Челнах смогли снять и показать, как выглядит опасная раковая клетка. Кадры они разметили в телеграм-канале медучреждения.
"Большую часть невидимой для окружающих работы выполняют именно они, всматриваясь в микроскоп. Вот и нам удалось заглянуть в него, посмотреть, как выглядят раковые клетки при значительном увеличении", — говорится в описании к видео.
Благодаря внедренным технологиям пациенты онкоцентр, у которых диагностирован немелкоклеточный рак легкого или рак эндометрия, шейки матки или молочной железы имеют возможность получать иммунотерапию.
"Звучит, как история вселенной Marvel. Но это не фантастика, врачи не обладают суперспособностями, их оружие — это знания и возможность применить их на суперсовременной оборудовании", — добавили медики.