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«Как я участвовал в Бессмертном полку»: в Татарстане запущена новая акция

В Татарстане жителям предложили рассказать о своем участии в "Бессмертном полку" в рамках новой акции
«Как я участвовал в Бессмертном полку»: в Татарстане запущена новая акция

Фото: открытые источники

В Татарстане запускается новая акция, в рамках которой жители республики смгут поделиться своими историями о том, как лично они принимали участие в шествиях "Бессмертного полка". Акция создана "Движением первых" и предназначена для детей и подростков.

Чтобы принять в ней участие, следует написать историю своего участия в "Бессмертном полку", рассказать, как готовили фото героя ВОВ, где искали, предоставить фото, которое докажет участие в акциях прошлых лет. Следует поставить хештеги #движениерт #ДвижениеПервых #РДДМ #НашБессмертныйполк #ГероиПобедыПервых. И в таком виде выложить пост в ВК. А ссылку на свою историю отправить в личные сообщения группы "Движение первых" в РТ.

Самые интересные истории будут опубликованы на федеральном уровне.

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